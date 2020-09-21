Şanlıurfa'da MHP teşkilatı okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Okulları Güvenle Açıyoruz Projesi kapsamında MHP Haliliye İlçe Teşkilatı, okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sosyal sorumluluk projesi kapsamında görev aldı.

Başkan ve üyeler, bu kapsamda hem Ayşe Parmaksız hem de Tenekeci Mahmut Güzelgöz ortaokullarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Teşkilat üyeleri, gönüllü olarak çalışma yaptıkları okullardaki temizlik masraflarını da üstlendi.

İki okulun yönetimi de gösterdikleri özverili davranıştan dolayı başta MHP olmak üzere teşkilat üyelerine teşekkür etti.