Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Cuma Alpyiğit (47) yönetimindeki 63 YN 475 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun Koruklu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile Ayşe (16), Tufan (50), Emine (21) ve İbrahim Alpyiğit (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyadaki yalana inanan Suriyeliler, valilik binasına akın etti
Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı Caddede koca bir alanı halıyla kapladı! Olay kadar nedeni de ilginç

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:53:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]