Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Cuma Alpyiğit (47) yönetimindeki 63 YN 475 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun Koruklu Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile Ayşe (16), Tufan (50), Emine (21) ve İbrahim Alpyiğit (37) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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