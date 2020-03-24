Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sedat Akkıyal idaresindeki 20 DT 064 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu kent çıkışında Mehmet Raşit Kılıç yönetimindeki 07 LID 99 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü Kılıç ile eşi Zekiye Kılıç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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