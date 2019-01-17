Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 01 PH 943 plakalı minibüs, merkez Haliliye
ilçesi Konuklu Mahallesi
yakınlarında, karşı yönden gelen Suriye
uyruklu Velid Ömer'in kullandığı 63 MC 560 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Fatma, Saliha ve Ali Velid yaralandı.
Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:04 Kaynak: AA
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