Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 01 PH 943 plakalı minibüs, merkez Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Velid Ömer'in kullandığı 63 MC 560 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Fatma, Saliha ve Ali Velid yaralandı.

Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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