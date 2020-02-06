Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da kafa kafaya çarpışan minibüs ile otomobil şarampole devrildi.

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'da kafa kafaya çarpışan minibüs ile otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Halil A'nın kullandığı 63 FC 307 plakalı minibüs ile karşı yönde ilerleyen Mehmet B.'nin kullandığı 31 K 2521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Şarampole devirilen araçlar ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilğili soruşturma sürdürülüyor.


Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
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