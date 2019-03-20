Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Semih Demir yönetimindeki 51 MA 0080 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Siverek Kavşağı'nda, Bedrettin Dalgıç idaresindeki 33 HZ 574 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle minibüsteki Suriye uyruklu aynı aileden Rahma, Muhammed, Ramadan ve Fayez el-Ahmed yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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