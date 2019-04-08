Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

22 dakika önce

ŞANLIURFA'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kasım Kurt'un kullandığı 02 DB 788 plakalı minibüs, sürücüsü öğrenilemeyen 63 PV 268 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Kurt ile iki araçta bulunan  Eyüp Karadaş, Bilal Kurt, Emine Kurt, Süleyman Kurt ve Mehmet Yaşar Saatçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:52 Kaynak: DHA

Mardin, Şanlıurfa, Güncel
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