Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı 6 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı 6 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kasım Kurt'un kullandığı 02 DB 788 plakalı minibüs, sürücüsü öğrenilemeyen 63 PV 268 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Kurt ile iki araçta bulunan Eyüp Karadaş, Bilal Kurt, Emine Kurt, Süleyman Kurt ve Mehmet Yaşar Saatçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:09 Kaynak: DHA

Mardin, Şanlıurfa, Güncel
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