Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı 6 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin
karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kasım Kurt'un kullandığı 02 DB 788 plakalı minibüs, sürücüsü öğrenilemeyen 63 PV 268 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Kurt ile iki araçta bulunan Eyüp
Karadaş, Bilal Kurt, Emine Kurt
, Süleyman Kurt ve Mehmet Yaşar
Saatçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:09 Kaynak: DHA
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