Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesi 11 Nisan Mahallesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AAC 227 plakalı minibüs ile 01 TP 352 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Türkiye'nin yerli otomobil özleminde sona gelindi! Erdoğan test sürüşü yapacak İkiye ayrılan araçtan sağ çıktı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri Borsa İstanbul, son 20 ayın rekorunu kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]