Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesi 11 Nisan Mahallesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AAC 227 plakalı minibüs ile 01 TP 352 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.