Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

27.04.2022 21:16
Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 GJ 628 minibüs ile 27 AJG 504 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu 25. kilometrede çarpıştı.

Fehmi Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halit Öz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Şanlıurfa, Otomobil, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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