Şanlıurfa'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Müslüm Talip D. (19) yaralandı.

Mehmet Emin A. (20) idaresindeki 63 KT 322 plakalı minibüs, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve ters döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Harekat nedeniyle Manisa'ya fabrika kurma kararını erteleyen Volkswagen ile görüşmeler sürüyor

Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var