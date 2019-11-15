Şanlıurfa'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mehmet Emin A. (20) idaresindeki 63 KT 322 plakalı minibüs, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve ters döndü.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Müslüm Talip D. (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Salık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın şiddetiyle yerinden fırlayan minibüsün lastiğini yaklaşık 100 metre uzaklıktaki tarlada buldu.