Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Minibüse Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Şanlıurfa'da Minibüse Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

58 dakika önce

Şanlıurfa'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Minibüse Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cemil Atala'nın (20) kullandığı 63 DP 854 plakalı motosiklet, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 8. kilometresinde önünde seyreden K.D yönetimindeki 63 LZ 421 plakalı minibüse çarptı.

Kazada ağır yaralanan Atala, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü K.D, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Atala'nın motosiklet tamircisi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:25 Kaynak: AA

Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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