Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kasım Kurt idaresindeki 02 DB 788 minibüs, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 PV 268 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Mehmet Karataş, Bilal, Emine ve Süleyman Kurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin hasta ziyaretine gittikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:03 Kaynak: AA

Mardin, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gişelere Tersten Giren Otomobille Kafa Kafaya Gelen Aracın Sürücüsü, Faciayı Önledi Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu ve Zırhlı Aracı Nusaybin'den Görüntülendi Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:33:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]