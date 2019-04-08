Şanlıurfa'da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kasım Kurt idaresindeki 02 DB 788 minibüs, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 PV 268 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Mehmet Karataş, Bilal, Emine ve Süleyman Kurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Minibüstekilerin hasta ziyaretine gittikleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:03 Kaynak: AA
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