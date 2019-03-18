Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü

Şanlıurfa'da Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü

35 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 63 KL 725 plakalı minibüs, Yeni Mahallesi'nde sokakta oynayan Berat Kutusuz'a (8) çarptı.

Ağır yaralanan Kutusuz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kutusuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:21 Kaynak: AA

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