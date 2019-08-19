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Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı çocuk öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı çocuk öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 63 ML 816 plakalı minibüs, Ulubağ Mahallesi'nde, sokakta bisikletiyle oynayan Halil Polat'a (9) çarptı.
Ağır yaralanan Polat, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:26 Kaynak: AA
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