Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı çocuk öldü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:26 Kaynak: AA
'nın Haliliye
ilçesinde minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 63 ML 816 plakalı minibüs, Ulubağ Mahallesi'nde, sokakta bisikletiyle oynayan Halil Polat'a (9) çarptı.
Ağır yaralanan Polat, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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