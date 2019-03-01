Şanlıurfa'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamza G'nin kullandığı 63 H 3032 plakalı minibüs, Adnan Menderes
Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan Obiş Gümüştaş'a (70) çarptı.
Minibüsün altında kalan Gümüştaş, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:46 Kaynak: AA
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