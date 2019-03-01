Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü

Şanlıurfa'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hamza G'nin kullandığı 63 H 3032 plakalı minibüs, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan Obiş Gümüştaş'a (70) çarptı.

Minibüsün altında kalan Gümüştaş, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:46 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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