Peygamberler Şehrinde Miraç Kandili coşkusu - Son Dakika

Peygamberler Şehrinde Miraç Kandili coşkusu
10.03.2021 21:22
Peygamberler Şehrinde Miraç Kandili coşkusu Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.
Peygamberler Şehrinde Miraç Kandili coşkusu
ŞANLIURFA - Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.
Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelenler, burada abdest aldı. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisinde mevlit okutuldu. Kent merkezi ile ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Dergah Camisinde yoğunluk oluşturdu. Bazı dernek yetkilileri ile vatandaşlar, çeşitli ikramlara bulundu.
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