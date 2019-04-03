Şanlıurfa'da Miraç Kandili Programına Binlerce Kişi Katıldı
50 dakika önce
Şanlıurfa Dergah Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla mevlit okutulan programa binlerce kişi katıldı.
Şanlıurfa Dergah
Cami'de Miraç Kandili
dolayısıyla mevlit okutulan programa binlerce kişi katıldı.
"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl
yerleşkesinde bulunan Dergah Cami'de il müftülüğü tarafından mevlit okutuldu. Okutulan mevlite vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Çevre illerden de Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda vatandaş, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua edip lokum, şeker ikramlarında bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mevlide katılan vatandaşlara süt dağıttı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:55 Kaynak: İHA
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