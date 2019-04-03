Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Miraç Kandilinde Camiler Doldu Taştı

Şanlıurfa'da Miraç Kandilinde Camiler Doldu Taştı

20 dakika önce

- Şanlıurfa'da Miraç kandilinde camiler doldu taştıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Dergah Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla okutulan mevlide yüzlerce kişi katıldı.

- Şanlıurfa'da Miraç kandilinde camiler doldu taştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Dergah Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla okutulan mevlide yüzlerce kişi katıldı.
"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisinde, il müftülüğü tarafından mevlit okutuldu. Okutulan mevlitte vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Çevre illerden de Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua edip lokum, şeker ikramlarında bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi tarafından mevlide katılan vatandaşlara süt dağıtımı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:21 Kaynak: İHA

Yerel
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