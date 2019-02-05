Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Mısır Yüklü Kamyon Yandı

Şanlıurfa'da Mısır Yüklü Kamyon Yandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mısır yüklü kamyon, yandı.

Şanlıurfa'da Mısır Yüklü Kamyon Yandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mısır yüklü kamyon, yandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y'nin kullandığı 23 K 4867 plakalı kamyon, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunun 6. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Kamyon kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:57 Kaynak: AA

İtfaiye, Hilvan, Şanlıurfa, Güncel
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