Şanlıurfa'da Mısır Yüklü Kamyon Yandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mısır yüklü kamyon, yandı.
Şanlıurfa
'nın Hilvan
ilçesinde mısır yüklü kamyon, yandı.
Alınan bilgiye göre, M.Y'nin kullandığı 23 K 4867 plakalı kamyon, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunun 6. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye
ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Kamyon kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:57 Kaynak: AA
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