Şanlıurfa'da mobil ekiplerin aşı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da özellikle kırsal mahallelerde mobil ekiplerin Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde özellikle dışarı çıkmakta zorlanan hasta ve yaşlı kişilerin aşılarını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Uğur Kutluay, 120 kişiden oluşan 36 ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sağlık çalışanlarımız halkı hem aşı konusunda bilgilendiriyor, hem de aşılarını yapıyor. Aşılama süreci ve salgın döneminde gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.