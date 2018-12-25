Şanlıurfa'da Motosiklet Çalan 7 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da güvenlik kilidini kırıp çaldıkları motosikletleri satmaya çalışan 7 kişilik hırsızlık çetesi düzenlenen operasyonla çökertildi.
Şanlıurfa
'da güvenlik kilidini kırıp çaldıkları motosikletleri satmaya çalışan 7 kişilik hırsızlık çetesi düzenlenen operasyonla çökertildi.
Edinilen bilgiye göre, olayı Şanlıurfa'nın Onikiler, Yeşildirek, Pınarbaşı ve Akpıyar Mahallelerinden yaşandı. Motosikletlerin direksiyon kilidini kırıp düz kontak yapmak suretiyle çalan ve yasa dışı yollarla satmaya çalışan 7 kişilik gruba yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Motosiklet çalarken yakalanan A.D., K.Ş.A., A.Ö., A.R.Ö., Z.Ş., S.S. ve İ.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:39 Kaynak: İHA
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