Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü
12 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:12 Kaynak: AA
'nın Viranşehir
ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Aksoy
'un (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Işıldar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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