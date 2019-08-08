Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü
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Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü

12 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Aksoy'un (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Işıldar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Emin Aksoy, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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