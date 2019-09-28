Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü
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Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü

23 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yalçınkaya'nın (24) kullandığı motosiklet, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun Nüsretiye mevkisinde devrildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçınkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yalçınkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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