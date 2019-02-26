Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

32 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı.

Yukarıgöklü Mahallesi'nde İbrahim Yiğit'in (13) kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Yiğit ile motosikletteki Hacı Azat Kaynar (12) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:20 Kaynak: AA

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