Şanlıurfa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
32 dakika önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı.
Yukarıgöklü Mahallesi'nde İbrahim Yiğit'in (13) kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Yiğit ile motosikletteki Hacı Azat Kaynar (12) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:20 Kaynak: AA
İstanbul'da Metro İstasyonunda Asılsız Bomba İhbarı Yapan Kişi Gözaltına Alındı
AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı
Google, İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahmini Açıkladı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu