Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Siverek ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Ramazan Buğdaycı, 63 DF 42 plakalı motosikletini Siverek Devlet Hastanesi girişine park etti.
Döndüğünde motosikletini yerinde bulamayan Buğdaycı, hastanenin güvenlik kameralarından motosikletinin çalındığını gördü.
Durumu polise bildiren Ramazan Buğdaycı, hırsızın bulunmasını istedi.
Görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin park halindeki motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: AA
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