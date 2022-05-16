Son Dakika | ŞANLIURFA - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son Dakika | ŞANLIURFA - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

16.05.2022 16:47

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esmerçayır Mahallesi Salıpazarı Caddesi'nde park halindeki motosikletin çalındığını fark eden sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin motosikletin olduğu yerden geçmesi, daha sonra motosikleti çalarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Son Dakika | ŞANLIURFA - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞANLIURFA - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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