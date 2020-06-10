Şanlıurfa'da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale yolunun Koruklu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 63 K 2376 plakalı motosiklet, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 63 N 626 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA