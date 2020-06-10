Şanlıurfa'da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale yolunun Koruklu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 63 K 2376 plakalı motosiklet, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 63 N 626 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa 'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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