Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumali Güvenç (32) idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç, ağır yaralandı.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenç'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.