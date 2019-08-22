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Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü

1 saat önce

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumali Güvenç (32) idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç, ağır yaralandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenç'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Viranşehir, Motosiklet, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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