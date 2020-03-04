Şanlıurfa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 3 kişinin bindiği motosiklet, ilçenin Minare Mahallesi yakınlarında yolda yürüyen ve akli dengesi yerinde olmayan İsmail Ölmez'e (67) çarptı.

Kazada yaya Ölmez ile motosiklette bulunan Ömer Faruk Özyavuz yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ölmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanmayan ve ismi öğrenilemeyen diğer 2 kişi ise motosikleti alarak olay yerinden kaçtı.

Güvenlik güçleri kaza sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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