Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da motosikletin iş yerine girme anı kameraya yansıdı
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Şanlıurfa'da motosikletin iş yerine girme anı kameraya yansıdı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da motosikletin iş yerine girme anı kameraya yansıdı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Camikebir Mahallesi Sevil Figen Erol Caddesi'nde kaldırıma çıkan motosiklet, dönerci dükkanına girdi.

Sürücü ve iş yeri sahibi Veysel Akbaş, kazadan yara almadan kurtuldu.

İş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin içeri girmesi, sürücünün motosikletini çıkarması ve devrilen malzemeleri toplaması yer alıyor.

İş yeri sahibi Akbaş, kaza nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığını ve sürücüden şikayetçi olmadığını söyledi.

Her sabah yaptığı gibi iş yerini açmaya geldiğini belirten Akbaş, "Tam kepenkleri kaldırdım ki nereden geldiğini göremediğim motosiklet arkadan gelip bana çarptı. Sonradan tanıdığım biri çıktı, şikayetçi olmadım. Zaten kendisi de yaralı değildi, böylece olay kapandı. Kısa süreli şok yaşadım, yardımcı oldum, o da motosikleti kaldırdı. Beraber malzemeleri çıkardık ki kendisi de yardım etti. Çarpma sırasında malzemelerin hepsi devrildi ve her biri bir yana savruldu." diye konuştu.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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