ŞANLIURFA - Motosikletli narkotimler mağaralar bölgesinde uygulama yaptı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesinde narkotim motorize ekiplerince denetim yapıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü narkotim motorize ekiplerince Şıh Maksut Mahallesi'ndeki mağaralar eş zamanlı olarak arandı. Bölgeye giden yollar ekipler tarafından tutulurken, araçlar da narkotik köpeği yardımıyla kontrol edildi. Bölgedeki şüpheli şahıslar üst aramasından geçirilerek, zula diye tabir edilen yerlerde arama yapıldı.

Öte yandan, motorize narkotim ekiplerinin 3 ayda yaptıkları operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan 45 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 23'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyonlar sırasında ekiplerce yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi, satışa hazır vaziyette 120 gram eroin, 130 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, 200 gram metamfetamin, 300 gram bonzai ve 30 gram kokain ele geçirildi.