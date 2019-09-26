Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da muharrem ayı dolayısıyla döner ikramı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Şanlıurfa'da muharrem ayı dolayısıyla döner ikramı

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir işletme tarafından muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 500 kilogram et döner, yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi.

Şanlıurfa'da muharrem ayı dolayısıyla döner ikramı, System.String[]

Şanlıurfa'da bir işletme tarafından muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 500 kilogram et döner, yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi.

Türkiye genelinde döner satışı yapan bir firmanın Atatürk Bulvarı'ndaki şubesinde ikram edilen döner ve ayrana, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Döner almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

İşletme müdürü Mehmet Salim Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla hazırladıkları 500 kilogram döner ve ayranı, yaklaşık 5 bin kişiye dağıttıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız dönerden çok memnun. Alan bir daha almak istiyor. Allah herkesten razı olsun." dedi.

İkram edilen dönerden alan Fatma Akdemir de işletme görevlilerine teşekkür ederek, hayırlarının kabul olması temennisinde bulundu.

Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı
İstanbul depremi sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı Depreme ait kamera görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 16:04:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da muharrem ayı dolayısıyla döner ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]