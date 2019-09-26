Şanlıurfa'da muharrem ayı dolayısıyla döner ikramı

Şanlıurfa'da bir işletme tarafından muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 500 kilogram et döner, yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi.

Türkiye genelinde döner satışı yapan bir firmanın Atatürk Bulvarı'ndaki şubesinde ikram edilen döner ve ayrana, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Döner almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

İşletme müdürü Mehmet Salim Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla hazırladıkları 500 kilogram döner ve ayranı, yaklaşık 5 bin kişiye dağıttıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız dönerden çok memnun. Alan bir daha almak istiyor. Allah herkesten razı olsun." dedi.

İkram edilen dönerden alan Fatma Akdemir de işletme görevlilerine teşekkür ederek, hayırlarının kabul olması temennisinde bulundu.