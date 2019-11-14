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Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlama: En az 9 yaralı
7 saat önce
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldi, en az 9 kişi yaralandı.
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldi, en az 9 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Valiliğinden çarşamba günü yapılan açıklamada "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:16
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