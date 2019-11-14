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Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlamalar: 17 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen iki ayrı patlamada bir sivil ile 16 askerin yaralandığını, çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlamalar: 17 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen iki ayrı patlamada bir sivil ile 16 askerin yaralandığını, çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Erin, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına gelerek incelemede bulundu.

Komutanlık önünde gazetecilere açıklama yapan Erin, komutanlık yerleşkesi içerisindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini, birinci patlamanın etkisiyle ikincinin de gerçekleştiğini belirtti.

Patlamada, kışla yakınlarındaki evinin balkonunda bulunan bir sivil ile görevli 16 askerin yaralandığını bildiren Erin, "Yaralılardan birinin durumu kritikti çok şükür en son hasteneden aldığımız bilgiye göre onun da durumu iyi. Yaralılar tedavi altında." dedi.

Erin, olayın hemen ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin hızlıca bölgeye ulaştığını aktararak, "İtfaiye araçları çok hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. Patlama sonrası meydana gelen yangın çok süratli bir şekilde kontrol altına alındı. Yaralıların da durumu çok şükür iyi." diye konuştu.

Bir gazetecinin patlamanın nedenine ilişkin tespit olup olmadığını sorması üzerine Erin, "Onları daha araştırıyoruz, tespit ediyoruz. İçeride, bu mühimmattan meydana gelen bir teknik sebepten olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Erin, her iki patlamanın da aynı depoda meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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