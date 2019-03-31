Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı

26 dakika önce

ŞANLIURFA'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve  Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:29 Kaynak: DHA

Haliliye, Merkez, Şanlıurfa, Güncel
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