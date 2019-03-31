Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı
26 dakika önce
ŞANLIURFA'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı. Merkez
ilçeler Haliliye
, Eyyübiye
, Karaköprü ile Harran
, Birecik
ve Akçakale
ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:29 Kaynak: DHA
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