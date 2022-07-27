Olay, öğle saatlerinde, Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Karaoğlan, inşaat halindeki evinin önünde istiflenmiş demirleri indirmeye çalıştı. Demir yığını Karaoğlan'ın üzerine devrildi. Tonlarca ağırlığındaki demir yığınının altında kalan Karaoğlan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Karaoğlan, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnşaat demirlerinin altında kalıp öldü - Son Dakika

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