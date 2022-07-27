İnşaat demirlerinin altında kalıp öldü - Son Dakika
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İnşaat demirlerinin altında kalıp öldü

27.07.2022 15:12
İnşaat demirlerinin altında kalıp öldü

ŞANLIURFA'da Müslüm Karaoğlan (20) yapımı devam eden evinin inşaatında kullanmak için istiflenmiş demir yığınının altında kalıp hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da Müslüm Karaoğlan (20) yapımı devam eden evinin inşaatında kullanmak için istiflenmiş demir yığınının altında kalıp hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Karaoğlan, inşaat halindeki evinin önünde istiflenmiş demirleri indirmeye çalıştı. Demir yığını Karaoğlan'ın üzerine devrildi. Tonlarca ağırlığındaki demir yığınının altında kalan Karaoğlan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Karaoğlan, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaat demirlerinin altında kalıp öldü - Son Dakika

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