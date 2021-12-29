Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu anne ile bebeği yaralandı.
Dicle Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında Hamza Turan'a ait dairede mutfaktaki tüpün patlaması sonucu evde yangın çıktı.
Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi.
Patlamada yaralanan Aysima Turan (1) ve annesi Mehriban Turan (28), ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evdeki yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlama ve yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı - Son Dakika