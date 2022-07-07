ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

07.07.2022 19:37

ŞANLIURFA'da, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞANLIURFA'da, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında ismi öğrenilmeyen Suriyeli aileye ait evde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfaktan yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangını söndürdü. Evde çıkan yangın, maddi zarara yol açtı.

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Kaynak: DHA

Bahçelievler, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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