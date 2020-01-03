Şanlıurfa'da nakliyeciler eylem yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla eylem yaptı.

Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda toplanan araç sürücüleri, yolu kapatmak istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, grubun yolu kapatmasına izin vermedi.

Polis ekiplerinin dağılmaları konusunda uyarılarını dikkate almayan gruptaki 20 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni uygulamalarla birlikte şoförlerin yükünün çok arttığını ve sıkıntı yaşandığını savundu.

Kanuna aykırı davranmadıklarını, sadece uygulamalara tepkilerini dile getirdiklerini belirten Alkan, "Bizler devletimizin yanındayız. Bayrağımızın altına güvenle yaşıyoruz. Kanuna aykırı herhangi bir eylem peşinde değiliz. Fakat masraflarımız çok ve uygulamalar bizi perişan etti. Bunların düzeltilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından sürücüler dağıldı.