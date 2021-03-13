Şanlıurfa'da nefes borusuna elma parçası kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa'da yediği elmanın parçası nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yediği elmanın parçası nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi kırsalında ikamet eden 3 yaşındaki Mustafa Emin, evlerinde yediği elmanın soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Ailesi tarafından özel araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Emin'in yediği elmanın soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da nefes borusuna elma parçası kaçan çocuk öldü - Son Dakika

Son Dakika

AK Partili Zengin: Annem başörtülü değil, benim kapanmamı da zor kabul ettiler

Gencecik Bensu'yu av tüfeğiyle öldüren cani, yakalandı! Eski kız arkadaşının başkasıyla görüşmesini hazmedememiş

Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız

Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL

22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım

Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı

Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı

"21 gün kuralı" gerçek mi, yoksa bir efsane mi? Uzman isim yanıt verdi