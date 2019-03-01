Şanlıurfa'da Nefes Borusuna Şeker Kaçan Çocuk Öldü
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yediği şeker nefes borusuna kaçan çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde, yediği şeker nefes borusuna kaçan çocuk hayatını kaybetti. Yenişehir
Mahallesi'ndeki evlerinde Ali Elkatmış'ın (2) yediği şeker nefes borusuna kaçtı.
Çocuğun nefes alamadığını fark eden yakınları, Elkatmış'ı Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuk kurtarılamadı.
Elkatmış'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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