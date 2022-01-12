Üye Girişi
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

12.01.2022 16:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonuŞANLIURFA Şanlıurfa'da nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin LPG tankından 16 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda dur ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki3 şahıs indirilerek kelepçelendi. Araçta yapılan aramada ise LPG tankına gizlenmiş 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Nefes kesen kovalamaca saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

Şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan yapılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler         
17:07
Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti         
17:00
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
17:07 Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
16:59 Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 17:15:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement