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Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

16.02.2022 11:17
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Şanlıurfa'da 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele' kapsamında sokak satıcılarına yönelik Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile açılarak girilen evlerde 33 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 112 gram esrar, 120 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 bin 425 TL para ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 21 şahıs, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ise 12 şahıs olmak üzere toplam şüpheli emniyete götürüldü.

Ekipler ayrıca Eyyübiye ilçesi genelinde araçları durdurarak arama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

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Uyuşturucu, Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
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