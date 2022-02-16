Üye Girişi
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı

16.02.2022 20:03

Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındıŞANLIURFA Şanlıurfa'da 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele' kapsamında sokak satıcılarına yönelik Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile açılarak girilen evlerde 33 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 112 gram esrar maddesi, 120 gram eroin maddesi, 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 bin 425 TL para ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 21 şahıs, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ise 12 şahıs olmak üzere toplam şüpheli emniyete götürüldü.

Ekipler ayrıca Eyyübiye ilçesi genelinde araçları durdurarak arama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı
Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:02 Son Dakika: Erdoğan, elektrik faturalarını düşürecek formüllerin ele alındığı Kabine sonrası açıklamalar yapıyor
20:00 Süper Lig'de program netleşti! İşte dev derbilerin oynanacağı tarihler
19:58 Galatasaray'da Torrent'in yerine gündem olacak hoca! Başkan'ın eşiyle ilişki yaşadığı için kovulmuştu
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 20:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu... 33 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement