ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ

24.05.2022 14:27

ŞANLIURFA'da 10 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın başlattığı Kızılkoyun Projesi kapsamında Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık 103 kaya mezarının gün yüzüne çıkarıldığı Kızılkoyun Nekropol bölgesine dinlenme alanı eklendi.

ŞANLIURFA'da 10 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın başlattığı Kızılkoyun Projesi kapsamında Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık 103 kaya mezarının gün yüzüne çıkarıldığı Kızılkoyun Nekropol bölgesine dinlenme alanı eklendi.

Haleplibahçe ve Tılfındır mahallelerindeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında 2'nci ve 3'üncü derece sit alanı olan, 40 dönümde ortaya çıkan mağaraların turizme kazandırılması için 389 ev ile yapının kamulaştırılarak, yıkımı yapıldı. Proje kapsamında yapılan kazılarda 2200 yıllık Roma dönemine ait 103 kaya mezarı bulundu. Şehrin en önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl yakınlarındaki Kızılkoyun Nekropolü, yapılan çalışmaların ardından ışıklarla da aydınlatıldı. Kızılkoyun Nekropolünde 10 yıl sonra çalışmaların tamamlanmasının ardından bir kısmı dinlenme alanına dönüştürüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Kızılkoyun Nekropol alanının ışıl ışıl olduğunu belirterek, Nekropollerde Roma dönemine ait kaya mezarları var. Bu mezarların tarihi 2 bin 200 yıl öncesine kadar uzanıyor. Mağaraların içerisini aydınlatarak çok güzel bir görüntü oluşmasını sağladık. Vatandaşlarımız, yerli ve yabancı misafirimiz buraya geldiğinde tarihi mekanları gezdikten sonra dinlenebilecekleri keyifle çaylarını yudumlayacakları bir mekan oluşturduk. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ
ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ
ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ
ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ

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Kızılkoyun Nekropolüne çay bahçesi ve dinlenme alanları eklendi Kızılkoyun Nekropolüne çay bahçesi ve dinlenme alanları eklendi
Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanlığı, Şanlıurfa, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ - Son Dakika
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