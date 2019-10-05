Şanlıurfa'da Neolitik Döneme Ait Kalıntılar Bulundu
1 saat önce
'Tarihin Sıfır Noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki yapılara benzer, 11 bin 500 yıl öncesine ait 250 tane "T" biçimli dikilitaşın tespit edildiği Karahantepe'de kazılar başlad.
'Tarihin Sıfır Noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki yapılara benzer, 11 bin 500 yıl öncesine ait 250 tane "T" biçimli dikilitaşın tespit edildiği Karahantepe'de kazılar başlad
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:02
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