Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Neolitik Döneme Ait Kalıntılar Bulundu
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Şanlıurfa'da Neolitik Döneme Ait Kalıntılar Bulundu

1 saat önce

'Tarihin Sıfır Noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki yapılara benzer, 11 bin 500 yıl öncesine ait 250 tane "T" biçimli dikilitaşın tespit edildiği Karahantepe'de kazılar başlad.

'Tarihin Sıfır Noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki yapılara benzer, 11 bin 500 yıl öncesine ait 250 tane "T" biçimli dikilitaşın tespit edildiği Karahantepe'de kazılar başlad

Şanlıurfa'da Neolitik Döneme Ait Kalıntılar Bulundu

Göbeklitepe, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:02 
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