Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü! Bakanlık harekete geçti

Latince ismi Varanus griseus, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen nesli tükenmekte olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü.

SADECE URFA'DA YAŞIYOR

Genellikle örümcek ve hayvanların yumurtalarıyla beslendiği bilinen hayvanın kentte bitkin halde bulunduğu kaydedildi. Çöl varanının yaklaşık 1-2 metreye kadar uzayabildiği ve ülkemizde sadece Şanlıurfa'da yaşadığı biliniyor.

"TEDAVİ ALTINDA"

Çöl varanının bulunması heyecan yaratırken konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayınlanan duyuruda, "Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çöl Varanı, veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi ediliyor. Tedavisinin ardından ait olduğu yere, doğal ortamına yeniden kavuşacak." denildi.

İşte çöl varanının fotoğrafları: