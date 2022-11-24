Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü! Bakanlık harekete geçti

24.11.2022 15:09

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen çöl varanı bulundu.Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bitkin haldeki çöl varanının veteriner hekimler tarafından tedavi edildiğini açıkladı.

Latince ismi Varanus griseus, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen nesli tükenmekte olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü.

SADECE URFA'DA YAŞIYOR

Genellikle örümcek ve hayvanların yumurtalarıyla beslendiği bilinen hayvanın kentte bitkin halde bulunduğu kaydedildi. Çöl varanının yaklaşık 1-2 metreye kadar uzayabildiği ve ülkemizde sadece Şanlıurfa'da yaşadığı biliniyor.

"TEDAVİ ALTINDA"

Çöl varanının bulunması heyecan yaratırken konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayınlanan duyuruda, "Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çöl Varanı, veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi ediliyor. Tedavisinin ardından ait olduğu yere, doğal ortamına yeniden kavuşacak." denildi.

İşte çöl varanının fotoğrafları:

Türkiye'de sadece bir ilimizde yaşıyor! Bulunduğunda bitkin haldeydi, şimdi bakanlık kontrolünde
Türkiye'de sadece bir ilimizde yaşıyor! Bulunduğunda bitkin haldeydi, şimdi bakanlık kontrolünde
Türkiye'de sadece bir ilimizde yaşıyor! Bulunduğunda bitkin haldeydi, şimdi bakanlık kontrolünde
Türkiye'de sadece bir ilimizde yaşıyor! Bulunduğunda bitkin haldeydi, şimdi bakanlık kontrolünde
YORUMLAR
500
Oğuz Kaan Salıcı'nın Şanlıurfa'da Yemek Yediği Fabrika İşçileri: 'Zenginden Az, Fakirden Çok Alıyorlar' Oğuz Kaan Salıcı'nın Şanlıurfa'da Yemek Yediği Fabrika İşçileri: 'Zenginden Az, Fakirden Çok Alıyorlar' BİTKİN BULUNAN ÇÖL VARANI TEDAVİYE ALINDI BİTKİN BULUNAN ÇÖL VARANI TEDAVİYE ALINDI

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
15:47 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran'da yapılacak
15:20 İbrahim Kalın'ın Öğretmenler Günü için söylediği türkü dinleyenlerin tüylerini diken diken etti
15:16 Suudi Arabistan hocasının tarihi Arjantin maçının devre arasında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu
14:59 İsviçre, Dünya Kupası'nda Kamerun'u tek golle devirdi
14:59 Asena maskülen tavrının altında yatan nedeni anlattı: Hayata 1-0 geriden başladığım için
14:50 Ünlü şarkıcı Halil Sezai'ye hakaret suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası verildi
14:44 Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü! Bakanlık harekete geçti
14:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki son anket! Partisinin oy oranıyla 10 puan farkı var
14:23 Terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a giden Ümit Özdağ protestoyla karşılaştı
13:49 Karısını pompalıyla katleden şahıs kaçtı! 3 çocuk öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 16:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement