Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Nevruz Etkinliğinde Slogan Atan 15 Kişiye Gözaltı

Şanlıurfa'da Nevruz Etkinliğinde Slogan Atan 15 Kişiye Gözaltı

21 dakika önce

ŞANLIURFA'da, HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, terör örgütü lehine pankart açıp, slogan atan 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Nevruz Etkinliğinde Slogan Atan 15 Kişiye Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, terör örgütü lehine pankart açıp, slogan atan 15 kişi gözaltına alındı.

HDP İl Teşkilatı'nca Paşabağı Mahallesi'ndeki boş alanda nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamanın yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. HDP milletvekilleri Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin'in de katıldığı kutlamada, kalabalık yakılan ateşin üzerinden atladı. Halay çeken kalabalıktaki bazı kişiler terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasa dışı slogan atarak pankart açtı. Bunun üzerine polisin belirlediği 15 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Güncel
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