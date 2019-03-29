Şanlıurfa'da Öcalan Yasağı

Şanlıurfa Valiliği, terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum yıl dönümü olan 4 Nisan'ın da içerisinde yer aldığı 1 Nisan ile 6 Nisan tarihleri arasında il genelinde her türlü etkinliğe yasak getirdi.

Şanlıurfa Valiliği, terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum yıl dönümü olan 4 Nisan'ın da içerisinde yer aldığı 1 Nisan ile 6 Nisan tarihleri arasında il genelinde her türlü etkinliğe yasak getirdi. Kamuya yararlı sivil toplum kuruluşları ise 48 saat önceden haber vermeleri şartıyla bu kapsamın dışında tutuldu.



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte 01 Nisan 2019 saat 08.00'dan - 06 Nisan 2019 saat 24.00'a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversiteler, ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak, istenmeyen üzücü olaylara mahal vermemek adına, söz konusu tarihlerdeki etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde valiliğimize, ilçelerde kaymakamlıklara bildirimde bulunmaları kaydıyla bu yasaklama kararı kapsamı dışında tutulmuştur" denildi. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Türkücü Bülent Serttaş, Yürekleri Ağza Getirdi!

Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor

Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti

Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı